Kurz nach Handelsbeginn zog der Kurs um bis zu viereinhalb Prozent auf 55,74 Euro an. Die Aktie gab die Gewinne aber schnell wieder ab und rutschte eine halbe Stunde nach Handelsstart mit zweieinhalb Prozent auf 52 Euro ins Minus. Seit dem Jahreswechsel können sich Anleger nach einigen Auf und Abs aber momentan über einen Wertzuwachs von etwas mehr als 40 Prozent freuen. Die Leverkusener schneiden damit 2026 unter den 40 Einzelwerten im Dax bislang am besten ab.