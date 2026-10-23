Mit Blick auf das bereits laufende vierte Quartal erwartet die Gesellschaft weitere klinische und regulatorische Meilensteine. Gleichzeitig hält BB Biotech fest, dass die Bewertungen im Biotechnologiesektor weiterhin weit auseinanderliegen. «Nach der September-Korrektur sieht BB Biotech gezielte Anlagechancen bei Unternehmen, deren Aktienkurse gefallen sind, ohne dass sich ihre klinischen Perspektiven entsprechend verändert haben.»