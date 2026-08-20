Einen Ausblick auf das Gesamtjahr gibt die Bank wie üblich nicht. Sie betont in der Mitteilung lediglich, dass Eigenkapital in Höhe von 3,8 Milliarden Franken und die harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) von 17,6 Prozent von einer soliden Kapitalbasis der Bank zeugten. Des Weiteren hätten Ratingagenturen zuletzt auch erneut die guten Bonitätsnoten bestätigt.