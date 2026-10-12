Der Schutz der Wirtschaft müsse deshalb ein Grundbaustein der ​nationalen Sicherheit sein und politische Priorität ​haben, forderte Lösch vor dem Hintergrund ​der jüngsten Russlandwarnung des Bundesnachrichtendienstes (BND). Es brauche eingespielte Prozesse und einen ‌engen Austausch zwischen Staat und Wirtschaft, da sich Art und Ziel möglicher Angriffe nur schwer vorhersagen liessen.