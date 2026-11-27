Herabstufungen bei Anleihen können die Kreditkosten eines Unternehmens in die Höhe treiben. Das ist besonders in der Branche für künstliche Intelligenz heikel, da der Zugang zu Kapital dort entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit ist. Nvidia spielt im KI-Ökosystem eine Schlüsselrolle, weil seine Produkte den Ausgangspunkt für einen Grossteil der Entwicklungen in diesem Bereich bilden. Grosse Cloud-Anbieter und sogenannte Neoclouds kaufen Nvidia-Chips für ihre Rechenzentren und verkaufen die Rechenleistung dann an KI-Labore wie Anthropic weiter. Zudem ist Nvidia selbst eine wichtige Finanzierungsquelle für viele Firmen in der KI-Welt.