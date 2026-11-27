Die Ratingagentur teilte mit, dass sie das AA-Rating von Nvidia – die dritthöchste Stufe – nach einer 90-tägigen Prüfung senken könnte. Im Fachjargon setzt S&P das Unternehmen damit auf die Beobachtungsliste «CreditWatch» mit negativen Aussichten. Eine allfällige Herabstufung dürfte sich laut S&P auf eine Stufe beschränken, sofern die künftigen Geschäftsaussichten des Konzerns keinen Schaden genommen haben.
Herabstufungen bei Anleihen können die Kreditkosten eines Unternehmens in die Höhe treiben. Das ist besonders in der Branche für künstliche Intelligenz heikel, da der Zugang zu Kapital dort entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit ist. Nvidia spielt im KI-Ökosystem eine Schlüsselrolle, weil seine Produkte den Ausgangspunkt für einen Grossteil der Entwicklungen in diesem Bereich bilden. Grosse Cloud-Anbieter und sogenannte Neoclouds kaufen Nvidia-Chips für ihre Rechenzentren und verkaufen die Rechenleistung dann an KI-Labore wie Anthropic weiter. Zudem ist Nvidia selbst eine wichtige Finanzierungsquelle für viele Firmen in der KI-Welt.
Der Verwaltungsrat von Nvidia setzte Huang am Montag wieder ein. Dies geschah weniger als zwei Wochen, nachdem er das Unternehmen im Zuge eines Skandals verlassen hatte. Huang hatte mehrere aussereheliche Affären unterhalten. Darunter war mindestens eine mit einer Untergebenen sowie eine weitere mit einer Frau, gegen welche die US-Regierung wegen Spionage für China ermittelte.
Seine Rückkehr wich von den üblichen Standards guter Unternehmensführung ab. Gleichzeitig steht das Unternehmen wegen seiner Verbindungen nach China und Fragen zur Einhaltung von Chip-Exportkontrollen unter genauer Beobachtung.
«Die Nachrichten rund um den CEO und Fragen zu möglichen Verstössen gegen Exportkontrollen haben Schwachstellen im Führungs- und Kontrollrahmen von Nvidia offengelegt», erklärte S&P. Dies betreffe insbesondere die Struktur, Zusammensetzung und Wirksamkeit des Verwaltungsrats.
Laut Indexdaten von Bloomberg hat Nvidia Anleihen im Wert von rund 32,5 Milliarden Dollar im US-Index für erstklassige Unternehmensanleihen ausstehend.
Das Hin und Her an der Konzernspitze hat Aktien und Anleihen in den vergangenen Wochen durchgeschüttelt. Huangs Rolle gilt nicht nur für die Aussichten von Nvidia selbst als entscheidend, sondern auch für den breiteren Ausbau der KI-Infrastruktur.
US-Präsident Donald Trump hatte sich für eine Rückkehr Huangs an die Spitze von Nvidia starkgemacht. Er erklärte, dessen Führung stelle keine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar.
Huang hat sich bei den Mitarbeitenden entschuldigt und erklärt, er befinde sich in Therapie. Dennoch dürfte die Angelegenheit noch nicht ausgestanden sein: Nächsten Monat soll Huang bei Anhörungen im US-Kongress aussagen.
Der Schritt von S&P folgt auf eine Entscheidung des Konkurrenten Moody’s Ratings in der vergangenen Woche. Moody’s hatte den Ausblick für Nvidia von «positiv» auf «stabil» gesenkt und dies ebenfalls mit Bedenken zur Unternehmensführung nach Huangs Absetzung begründet. Diese Änderung bedeutet, dass Nvidias Aa1-Kreditrating – die zweithöchste Stufe für qualitativ hochwertige Anlagen – in den nächsten zwölf bis 18 Monaten kaum angehoben werden dürfte, wie Moody’s mitteilte.
Am Mittwoch beliess Moody’s den Ausblick unverändert. Nach Huangs Rückkehr ins Unternehmen bestünden weiterhin «Unsicherheiten in Bezug auf die Unternehmensführung und die Regulierung», hiess es zur Begründung.
Ein wichtiger Indikator für das Kreditrisiko von Nvidia erreichte am Mittwoch ein neues Hoch, da die Sorgen um Schulden im KI-Sektor zunahmen. Die Kosten für die Absicherung von Unternehmensanleihen gegen einen Zahlungsausfall über fünf Jahre stiegen um bis zu sechs Basispunkte auf 147,27 Basispunkte pro Jahr – ein Rekordwert im Tagesverlauf, wie Zahlen von ICE Data Services zeigen.
(Bloomberg/cash)