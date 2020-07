Schon in wenigen Stunden treffen die ersten Aktionäre des Solarzulieferers Meyer Burger im Kultur- und Kongresszentrum in Thun zur ausserordentlichen Generalversammlung ein. Dann entscheidet sich, ob die Aktionäre den Einstieg in die Produktion von Solarmodulen (cash berichtete) mittragen – und ob sie zugunsten neuer Investoren auf einen Teil ihrer Bezugsrechte verzichten.

Sollten die Aktionäre tatsächlich auf einen Teil ihrer Bezugsrechte verzichten, würden bis zu 1,83 Milliarden neue Aktien zu einem Stückpreis von 9 Rappen ausgegeben. Ein Bezugsrecht gäbe es dann aber nur für rund zwei Drittel der neuen Aktien.

Fällt dieses Traktandum durch, kommt das zweite Traktandum zur Abstimmung. Dieses sieht zuerst eine Nennwertreduktion bei den bestehenden Aktien von 5 auf 1 Rappen bei anschliessender Ausgabe von bis zu 3,29 Milliarden neuen Aktien zu einem Preis von 5 Rappen das Stück vor.

Wie auch immer sich die Aktionäre entscheiden werden: Sie müssen dem schlechten Geld vergangener Tage ganz schön viel Gutes hinterherwerfen, wollen sie keine oder nur eine geringe Verwässerung riskieren. Denn je nach Variante kämen auf eine bisherige Aktie zwischen zwei (Variante eins) und fünf (Variante zwei) zusätzliche Titel.

Wie fest sitzen die Leerverkäufer noch im Sattel?

Die Aktie von Meyer Burger wird bis und mit einer halben Stunde nach dem Entscheid vom Handel ausgesetzt. Sie ging am Vortag um mehr als 4 Prozent tiefer bei knapp 28 Rappen aus dem Handel.

Nach Wiederaufnahme des Handels wird sich zeigen, wie fest die Leerverkäufer noch im Sattel sitzen. Der Beratungsfirma IHS Markit zufolge liefen zuletzt noch Wetten in Höhe von 8,5 Prozent aller ausstehender Titel gegen den Solarzulieferer.

Nachdem sich die Meyer-Burger-Aktie seit dem Rekordtief von Mitte März mehr als im Kurs verdoppelt haben, errechnet sich gegenüber dem Stand von Anfang Januar noch ein Minus von gut 25 Prozent.