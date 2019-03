Wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte, geht es dabei um die Zulassung als Erstbehandlung für Patienten, die an grossflächigem kleinzelligem Lungenkrebs (ES-SCLC) leiden.

Es sei die erste neue Erstlinientherapie, die von der US-Behörde zur Behandlung dieser speziellen Form von Lungenkrebs in mehr als 20 Jahren zugelassen wurde, hiess es in der Mitteilung weiter.

Konkret hat die FDA dem Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Carboplatin und Etoposid (Chemotherapie) die Zulassung erteilt. Diese Entscheidung fusst auf den Ergebnissen der Phase-III-Studie IMpower133. Sie hatte gezeigt, dass Tecentriq in Kombination mit einer Chemotherapie den Menschen half, signifikant länger zu leben als eine Chemotherapie allein. Die mediane Gesamtüberlebenszeit (overall survival; OS) betrug bei der Kombination 12,3 Monate gegenüber 10,3 Monaten bei eine Chemotherapie.

(AWP)