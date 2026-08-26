Hintergrund sind Unfälle, bei denen Passagiere nicht aus dem Auto herauskamen oder befreit werden konnten, weil sich die elektronisch gesteuerten ‌Türgriffe nicht öffnen liessen. In den meisten Fällen der Rückrufe geht es darum, dass der mechanische Notfallgriff bei einem Unfall schwer zu finden und zu bedienen ist. Auch in Deutschland ​war es im vergangenen Jahr zu einem Unglück mit einem Tesla ​gekommen, bei dem drei Menschen starben. Das Bundesverkehrsministerium erklärte, ​eine Untersuchung des Kraftfahrt-Bundesamtes zu den Sicherheitsbedenken sei noch nicht abgeschlossen. In erster Linie sei die zuständige Typgenehmigungsbehörde, im ‌Fall Tesla die RDW, damit befasst. Autobauer können in der Europäischen Union die Behörde eines Landes wählen, die dann EU-weite Zulassungen erteilt.