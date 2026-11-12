Ein grosser Kunde in Deutschland hat angekündigt, eigene Produktionskapazitäten auszubauen. Damit steigt für Aryzta das Risiko, dass Kunden vermehrt selbst produzieren. Ist das ein branchenweites Phänomen?

Dieses Phänomen war immer schon da. In der Schweiz haben die grossen Detailhändler eigene Produktionskapazitäten. In Deutschland sind es zwei der vier grossen Händler, in Skandinavien etwa 50 Prozent. Das ist also nichts Neues. Jetzt hat dieser Detailhändler in Deutschland diese Investition angekündigt. Man darf aber auch das Gesamtbild nicht vergessen: Der Markt, in dem wir tätig sind, wächst im langjährigen Mittel um drei bis vier Prozent. Dazu kommt eine weitere Verschiebung von der Frischbelieferung hin zu Bake-off, also zum Aufbacken im Laden. Darum gehen wir davon aus, dass diese neuen Kapazitäten, die 2028 oder 2029 auf den Markt kommen, gut vom Markt absorbiert werden.