cash.ch: Herr Jordi, Aryzta hat jüngst angekündigt, das Deutschlandgeschäft zu restrukturieren. Wie viel der Probleme ist selbst verschuldet, etwa durch ein zu breites Sortiment oder zu viele Standorte, und wie viel ist dem Marktumfeld geschuldet?
Urs Jordi: Ich denke, es ist etwas von beidem. Deutschland war schon immer sehr kompetitiv und preissensitiv. Das ist nicht neu, hat sich aber mit der konjunkturellen Lage noch etwas verschärft. Vielleicht hätten wir aber die Entscheidung zwei Jahre früher treffen können. Das kann man kritisieren. Wir sind in Deutschland operativ effizient und gut aufgestellt, sind dort aber weniger profitabel als in anderen Märkten. Darum haben wir diese Veränderungen eingeleitet. Es war ein mutiger Schritt und es ist der richtige.
Einige Analysten werten den Schritt positiv, andere bleiben vorsichtig. Was macht Sie so sicher, dass die Sanierung funktioniert?
Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir kennen unser Geschäft und unsere Basis in Deutschland. Die Konsumschwäche wird sicher noch anhalten, wir gehen aber davon aus, dass sich die Situation bei Brotprodukten bald normalisieren wird. Wir haben das Sortiment bereinigt und konzentrieren uns auf einen Standort. Unser Standort in Eisleben ist einer der produktivsten und effizientesten Produktionsstätten in Europa. Ausserdem haben wir mit den richtigen Leuten die Weichen gestellt. Dies alles macht uns zuversichtlich.
2026 ist ein Übergangsjahr für Aryzta. Viele Schätzungen, inklusive die Ihre, gehen davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage 2027 verbessert. Was passiert, wenn diese Erholung ausbleibt?
Dann haben wir mit der Restrukturierung in Deutschland bereits eine erste Massnahme getroffen. Dazu kommt unser Excellence-Programm, das in der ganzen Gruppe läuft, über alle Länder, Fabriken und Organisationen hinweg. Damit werden wir einen bedeutenden Kostenblock herausnehmen. Darum denken wir, dass wir gut aufgestellt sind, auch wenn sich die Konjunktur nicht so schnell verbessert. Man muss aber die Entwicklung seit 2020 sehen. Damals hat das Unternehmen ums Überleben gekämpft. Seither haben wir die Bilanz Schritt für Schritt gestärkt. Das Eigenkapital war 2020 praktisch bei null, jetzt geht die Eigenkapitalquote Richtung 30 Prozent. Die teuren Hybridinstrumente sind zurückbezahlt. Und unser Verschuldungsgrad ist von damals über sieben auf jetzt Richtung zweieinhalb gesunken.
Ein grosser Kunde in Deutschland hat angekündigt, eigene Produktionskapazitäten auszubauen. Damit steigt für Aryzta das Risiko, dass Kunden vermehrt selbst produzieren. Ist das ein branchenweites Phänomen?
Dieses Phänomen war immer schon da. In der Schweiz haben die grossen Detailhändler eigene Produktionskapazitäten. In Deutschland sind es zwei der vier grossen Händler, in Skandinavien etwa 50 Prozent. Das ist also nichts Neues. Jetzt hat dieser Detailhändler in Deutschland diese Investition angekündigt. Man darf aber auch das Gesamtbild nicht vergessen: Der Markt, in dem wir tätig sind, wächst im langjährigen Mittel um drei bis vier Prozent. Dazu kommt eine weitere Verschiebung von der Frischbelieferung hin zu Bake-off, also zum Aufbacken im Laden. Darum gehen wir davon aus, dass diese neuen Kapazitäten, die 2028 oder 2029 auf den Markt kommen, gut vom Markt absorbiert werden.
Die Preissetzungsmacht scheint im aktuellen Umfeld ebenfalls eine Herausforderung zu sein. Wie gehen Sie damit um? Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
Effizienz! Das Backwarengeschäft hat schon immer von Effizienz gelebt. Ein Beispiel sind unsere Brötchenlinien. Die haben zum Teil einen Ausstoss von bis zu 60’000 Brötchen pro Stunde. Als ich noch mit meinem Vater in der Bäckerei Brötchen gemacht hatte, hatten wir am Ende vielleicht 1000 oder 1200 Brötchen (lacht). Entscheidend ist deshalb, dass diese leistungsfähigen Linien laufen und Stillstandzeiten vermieden werden. Darum reduzieren wir die Sortimente, um möglichst lange Laufzeiten zu erreichen.
Effizienzsteigerungen sind die eine Seite, Wachstum die andere. Wo investieren Sie?
Genau, wir wollen unser Kapital vermehrt dort einsetzen, wo die Profitpools etwas grösser sind, insbesondere im Bereich Foodservice und bei Quick-Service-Restaurants. Wir haben deshalb vor zwei Monaten eine Burger-Bun-Bäckerei in Perth eröffnet und in Portugal werden wir eine weitere bauen. Das sind sehr attraktive Standorte. Gleichzeitig machen wir unseren europäischen Footprint im Retailgeschäft etwas kleiner, mit Effizienzprogrammen und der Zusammenlegung der drei Bäckereien. Dort, wo der Margendruck am grössten ist, verkleinern wir uns etwas.
Wegen der zahlreichen Herausforderungen gehört Aryzta zu den günstig bewerteten Unternehmen an der Schweizer Börse. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt unter zehn, das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA bei etwas über sechs. Wesentlich günstiger war Aryzta nur während der Pandemie. Übertreibt der Markt, versteht er etwas nicht?
Der Markt folgt kurzfristig eigenen Mechanismen, die zu solchen Bewertungen führen können. Aber im Kern stimmt es natürlich: Das Unternehmen wird heute ungefähr gleich bewertet wie 2021. Dabei ist die Situation eine ganz andere. Das Eigenkapital ist viel stärker, die Hybridinstrumente sind zurückbezahlt und der Verschuldungsgrad ist viel tiefer. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass sich der wahre Wert des Unternehmens mittel- und langfristig durchsetzen wird. Der aktuelle Aktienkurs entsteht aus besonderen Konstellationen, die meines Erachtens auf Dauer nicht nachhaltig sind. Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen deutlich mehr wert ist.
Was müssen Sie noch mehr liefern, damit der Markt dies auch so sieht?
Food-Titel haben es derzeit generell schwer. Das hat mit dem Druck aus dem Lebensmittelhandel zu tun und mit der «Cost-of-Living-Crisis». Dieser Druck schlägt natürlich auf die Ergebnisse durch. Jedenfalls müssen wir weiter unsere Hausaufgaben machen. Und irgendwann wird auch die Konsumentenstimmung wieder besser. Vielleicht nächstes Jahr, und wenn es ein halbes Jahr später ist, dann ist es eben so. Wir sind aber überzeugt, dass wir gegenüber unseren Mitbewerbern sehr gut performen, solide aufgestellt sind und uns gut auf die nächsten Jahre vorbereiten. Darum denke ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich die Bewertung normalisiert.
Sie sind nach dem Abgang von Michael Schai als CEO eingesprungen. Von 2020 bis 2024 waren Sie aber bereits ein erstes Mal Interims-CEO. Warum haben Sie dieses Mal die Position dauerhaft übernommen?
Die Situation ist heute eine andere als damals. Zwischen 2020 und 2024 ging es vor allem darum, Aryzta finanziell und operativ zu stabilisieren. Das haben wir erreicht. Jetzt geht es darum, die Profitabilität weiter zu verbessern und die Wachstumschancen zu nutzen. Ich kenne das Unternehmen und seine Herausforderungen sehr gut. Der Verwaltungsrat ist zum Schluss gekommen, dass es in der jetzigen Phase sinnvoll ist, wenn ich die operative Verantwortung dauerhaft übernehme.
Bei der aktuellen Bewertung könnte Aryzta erneut zum Übernahmeziel werden. Halten Sie dieses Risiko für real? Und würden Sie einen Übernahmeversuch erneut abwehren?
Diese Möglichkeit besteht natürlich bei jedem börsenkotierten Unternehmen. Und bei der aktuellen Bewertung ist Aryzta in der Tat ein Unternehmen, das Begehrlichkeiten weckt. Bei einem Angebot läge die Entscheidung letztlich bei den Aktionären. Im Moment ist das allerdings kein Thema und wir konzentrieren uns auf die Umsetzung unserer Strategie.
Sie liebäugeln mit Ausschüttungen im nächsten Jahr. Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
Wir erwarten ein ansprechendes Jahresergebnis und gehen deshalb davon aus, dass die Voraussetzungen gegeben sein werden, um bei der Generalversammlung eine Ausschüttung zu beantragen. Was es genau sein wird, werden wir sehen. Welche Form der Kapitalrückführung am attraktivsten ist, hängt auch von den Marktbedingungen ab. Letztlich werden aber die Aktionäre entscheiden.
Urs Jordi ist seit September 2020 Verwaltungsratspräsident von Aryzta und seit Oktober 2025 auch CEO. Im Oktober 2026 wurde angekündigt, dass er die Funktion als CEO dauerhaft übernimmt und bei der nächsten Generalversammlung im April 2027 als Präsident zurücktritt. Der gelernte Bäcker und Konditor verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Lebensmittelindustrie. Nach einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung war er in verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb der Hiestand- und Aryzta-Gruppe tätig. Von November 2020 bis Ende 2024 führte er Aryzta bereits als Interims-CEO und verantwortete massgeblich die finanzielle und operative Stabilisierung des Unternehmens. Er ist ausserdem Verwaltungsrat der Schweizer Zucker AG.