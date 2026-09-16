MICHAEL ‌HEISE, HQ TRUST:

«Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Schon in der vergangenen Sitzung hat es ​im Zentralbankgremium gewichtige Stimmen für eine ​Zinserhöhung gegeben. Die ​Fed reagiert mit ihrer Zinserhöhung auf den anhaltenden ‌Preisauftrieb. Da der Preisauftrieb nicht nur an Energie und dem Nahostkonflikt liegt, ist das ein ​wichtiger ​Schritt, mit ⁠dem sie ihre Glaubwürdigkeit verteidigt. ​Eine weitere Erhöhung ⁠im Oktober oder spätestens Dezember ist ‌wahrscheinlich. Ein längerer Straffungszyklus ist bei einer Normalisierung der Lage an den ‌Energiemärkten aber nicht zu erwarten.»