Insgesamt kamen im vergangenen Jahr acht Personen bei der LBBW auf eine Gesamtvergütung von mindestens einer Million Euro, wie aus dem Bericht ebenfalls hervorgeht. Bei vier Personen waren es eine Million Euro bis knapp 1,5 Millionen Euro, bei zwei weiteren Personen belief sich die Spanne auf 1,5 und knapp zwei Millionen Euro und eine Person erhielt zwischen 2,5 und knapp drei Millionen Euro.