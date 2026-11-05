Die Spotfrachtraten für ​Container aus ​China auf dem Weg an die US-Ostküste haben inzwischen ⁠wieder das Niveau aus der Zeit erreicht, als die Corona-Pandemie ​den Welthandel komplett aus dem Tritt ⁠gebracht hatte. Wegen der durch den Iran-Krieg steigenden Treibstoffkosten könnten die Preise sogar neue Rekordwerte markieren. Experten rechnen ‌jedoch damit, dass eine Normalisierung des Verkehrs im Roten Meer die Frachtraten erheblich unter Druck setzen könnte könnte.