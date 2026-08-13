«Bergungsschiffe zur Unterstützung des Einsatzes sind unterwegs und werden in Kürze vor Ort eintreffen», teilte das Unternehmen mit. Ambrey arbeite bei der Aktion «eng mit allen relevanten Akteuren zusammen». Der Tanker «Caroline Bezengi», der Russlands sogenannter Schattenflotte zugerechnet wird und unter EU-Sanktionen steht, hatte vor der Küste des Oman Öl verloren. Der ausgelaufene Rohstoff treibt nordöstlich an der omanischen Insel al-Kiblidscha und ist teilweise bereits am Festland angekommen, wie die Weltschifffahrtsorganisation IMO am Mittwoch mitteilte.