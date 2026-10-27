Die Erlöse legten nominal leicht um 0,4 Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der Umsatz liegt damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - war der Erlös um 1,3 Prozent rückläufig. Die im Sommer gesenkte Jahresprognose bestätigte Beiersdorf.