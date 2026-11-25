Der Bericht erscheint zwei Wochen vor der Zinssitzung der Fed am 8. und 9. Dezember. Der Leitzins liegt derzeit in einer Spanne ‌von 3,75 bis 4,00 Prozent. Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter ihn um mindestens einen Viertelprozentpunkt anheben. Die Notenbanker zeigen sich zunehmend besorgt über die Teuerung, die seit ​mehr als fünf Jahren über dem Zielwert von zwei Prozent ​liegt und sich zuletzt beschleunigt hat. Das US-Handelsministerium ​teilte ebenfalls am Mittwoch mit, der von der Fed bevorzugte Preisindex PCE sei im Oktober im Jahresvergleich ‌um 3,8 Prozent gestiegen. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel kletterte stärker als erwartet auf 3,3 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit drei Jahren.