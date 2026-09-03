Der Bericht dient den Währungshütern ​als Grundlage für ihre nächste ​Zinssitzung am 15. und 16. September. Die Fed hält ‌ihren Leitzins seit Dezember in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. An den Finanzmärkten wird die ​Wahrscheinlichkeit ​für eine Zinserhöhung in ⁠diesem Monat auf etwa 65 ​Prozent beziffert. Fed-Chef Kevin ⁠Warsh hatte in der vergangenen Woche ‌erklärt, sein Hauptaugenmerk liege auf der Inflation. Die Teuerungsrate liegt seit rund fünfeinhalb Jahren über ‌dem Zielwert der Notenbank von 2,0 ​Prozent.