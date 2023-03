Dieses höhere Risiko sollte aber eigentlich für einen hohen Obligationenanteil sprechen?

Obligationen sind tatsächlich wegen der steigenden Inflation attraktiver. Insgesamt dürften Anleger dieses Jahr dazu übergehen, in ihren Portfolios höhere Anteile an Obligationen zu halten. Die Kernaussage ist jedoch, dass ein Anleger, selbst wenn dieser höhere Anteil an Obligationen eine Chance darstellt in nächster Zeit, ihn nicht einfach für die nächsten zehn Jahre statisch halten sollte - also so, wie er es in den letzten zwei Jahrzehnten getan hat. Es braucht eine regelmässige und kritische Einschätzung, ob das aktuelle Portfolio ein akkurates Chancen-/Risiko-Verhältnis aufweist. Die Zeit des statischen Portfolios gehört der Vergangenheit an.