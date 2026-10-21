Es drohten erhebliche Konsequenzen, warnte sie. Je nach Weltregion ist einerseits mit starken Dürren und andererseits heftigen Regenfällen und Überschwemmungen und besonders starker Hitze zu rechnen. Das liegt daran, dass das alle paar Jahre natürlich auftretende Phänomen, das mit der Erwärmung des Oberflächenwassers im Pazifik beginnt, das Wetter weltweit beeinflusst. In der Region steigt dann warme, feuchte Luft auf, was die weltweiten Wind- und Luftströmungen verändert. Europa ist von den Auswirkungen weniger betroffen.