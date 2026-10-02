Für Anleger könnte diese Annäherung an die Verkaufsschwelle ein Warnsignal sein. Die Experten ordnen den aktuellen Wert historisch ein: Wenn sich der Indikator auf diesem Niveau oder höher befand, waren die Renditen der folgenden 12 Monate des S&P 500 in 36 Prozent der Fälle negativ, gegenüber 17 Prozent insgesamt seit 1985.