Hinzu kämen höhere Transportkosten wegen des Niedrigwassers auf dem Rhein. Der Tarif für Binnenschifftransporte zwischen Rotterdam und Basel sei innerhalb von etwas mehr als einem Monat von 33,50 auf 240 Franken pro Tonne gestiegen. Der Rheinpegel bei Kaub in Deutschland liege derzeit bei lediglich 31 Zentimetern. Für eine komfortable Schifffahrt wären jedoch rund 200 Zentimeter nötig. Bereits unter 120 Zentimetern kommt es zu ersten Einschränkungen.