Am Dienstag kostet ein Liter Bleifrei 95 im landesweiten Durchschnitt 1,83 Franken. Das sind 6 Rappen weniger als vor knapp einer Woche, wie aus den neuesten Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) hervorgeht. Auch Bleifrei 98 verbilligte sich um 6 Rappen auf durchschnittlich 1,94 Franken pro Liter. Diesel kostete ebenfalls 6 Rappen weniger und lag bei 2,23 Franken.