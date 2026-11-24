Am Dienstag kostet ein Liter Bleifrei 95 im landesweiten Durchschnitt 1,83 Franken. Das sind 6 Rappen weniger als vor knapp einer Woche, wie aus den neuesten Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) hervorgeht. Auch Bleifrei 98 verbilligte sich um 6 Rappen auf durchschnittlich 1,94 Franken pro Liter. Diesel kostete ebenfalls 6 Rappen weniger und lag bei 2,23 Franken.
An den internationalen Rohölmärkten hat sich die Lage zuletzt entspannt. So notierte ein Fass der Nordseesorte Brent am Dienstag noch bei gut 90 US-Dollar. Ende Oktober waren dafür noch rund 115 Dollar bezahlt worden.
Zu den sinkenden Treibstoffpreisen dürfte auch der sich erholende Wasserstand des Rheins beitragen. Nach monatelangem Niedrigwasser steigen die Pegelstände infolge der anhaltenden Regenfälle wieder deutlich an.
(AWP)