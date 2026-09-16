Seit Beginn des Jahres verteuerten sich Benzin und Diesel somit um rund 27 bis 33 Prozent für Diesel. Damit nähert sich die Preise immer mehr den Rekordständen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022. Damals kostete Bleifrei 95 bis zu 2,31 Franken je Liter. Für den Liter Diesel mussten damals maximal 2,40 Franken bezahlt werden - also nur 2 Rappen mehr als aktuell.