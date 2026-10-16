Anleger befürchten, dass steigende Zinskosten vor allem ​den KI-Unternehmen zusetzen, und werfen die Branchentitel weltweit aus den Depots. Die Warnungen vor einer grösseren Korrektur an den Börsen nehmen zu, andere Stimmen halten das für übertrieben. «Es ist korrekt, dass die Marktbreite zuletzt schwach war. Entscheidender für die mittlere und längerfristige Ausrichtung der Aktienmärkte ist aber die Gewinnentwicklung», fasst Analyst Manuel Schleifer von Raiffeisen Research zusammen. «Und diese steht auf deutlich breiteren Beinen.»