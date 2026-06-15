Auch bei den Empfehlungen zeigt sich ein gemischtes Bild. Während fünf Analystinnen und Analysten zum Kauf raten, empfehlen sieben ein Halten und vier ein Verkaufen. Anzumerken ist jedoch, dass sich seit Dezember 2025 die Verkaufsempfehlungen von damals zehn auf vier deutlich verringert haben, während sich die Kaufempfehlungen von drei auf fünf fast verdoppelt haben.