Regional legte das Berner Oberland gegenüber dem Vorjahr mit 22 Prozent am stärksten zu. Graubünden verzeichnete ein Plus von 13 Prozent, die Waadtländer und Freiburger Alpen von 10 Prozent und die Zentralschweiz von 7 Prozent. Im Wallis waren es 2 Prozent mehr Gäste. Das Tessin und die Ostschweiz bewegten sich auf Vorjahresniveau. In der Ostschweiz belastete allerdings der Ausfall der Säntis-Schwebebahn wegen des Neubaus das Ergebnis.