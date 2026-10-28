Im Juli 2025 kündigte die BLKB jedoch einen Abschreiber vor 105,5 Millionen Franken auf die Radicant an und der CEO und der Bankratspräsident kündigten ihre Rücktritte an. Es hatte Probleme bei der Integration des Treudhanddienstleisters Numarics gegeben, den die Radicant 2024 übernommen hatte. Die Radicant ist heute nicht mehr tätig.