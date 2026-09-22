Die Aktien des Spezialchemiekonzerns Evonik steigen in ‌der ⁠Spitze um 4,8 Prozent und sind damit auf Kurs zum ⁠grössten Tagesplus seit gut drei Monaten. Marktteilnehmer verwiesen am Dienstag auf Übernahmegerüchte ‌in Presseberichten. Mehrere Online-Medien bezogen sich auf ‌den Informationsdienst Dealreporter, demzufolge BASF ​in diesem Jahr Gespräche über eine mögliche Transaktion mit Evonik geführt habe. Der Dienst habe sich auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen bezogen. Auch der M&A-Informationsdienst Mergermarket habe ‌über Übernahmegerüchte berichtet, sagte ein Analyst.