Eine Serie ihrer nachrangigen Schuldverschreibungen, sogenannte Hybridanleihen, ist nach von Bloomberg zusammengestellten Daten von etwa 98 Cent je Euro im August am Freitag auf 82,5 Cent gefallen. Die Anleihen werden zwar nicht auf dem Niveau notleidender Titel gehandelt, doch die schwächeren Kurse sind ein Zeichen wachsender Sorgen um die Kreditwürdigkeit. Heimstaden Bostad wird sowohl von S&P Global Ratings als auch von Fitch Ratings mit BBB- bewertet, der niedrigsten Investment-Grade-Einstufung.