Das stösst einem Mitarbeiter, der sich daraufhin bei Blick meldet, sauer auf: «Die BKW vertröstet die Angestellten mit einem Ersatzprogramm, das im Anschluss komplett gestrichen wird. Das ist alles sehr widersprüchlich und hat einen sehr faden Beigeschmack.» Der Entscheid stösst auch bei anderen Angestellten auf Kritik, wie er weiss: «Besonders bemängelt wird, dass zunächst eine Nachfolgelösung angekündigt wurde, um wenige Monate später vollständig darauf zu verzichten.»