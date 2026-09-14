Nach einem Gespräch mit dem Finanzchef des Unternehmens ist er jetzt aber der Ansicht, dass diese Transaktion die Führungsposition von Siegfried und damit die Fähigkeit des Unternehmens stärke, Marktanteile in einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren und robuster langfristiger Nachfrage zu gewinnen. Vor diesem Hintergrund sei das Label «Qualitätswachstum» der Aktie nach wie vor fest intakt, wie er schreibt.