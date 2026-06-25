Die Parallele zur Finanzkrise sieht er in der aktuellen Ruhe an den Märkten trotz wachsender Risiken. «Im August 2008 haben wir uns die Haare gerauft und uns gefragt, wie um alles in der Welt die Volatilität so niedrig sein kann», sagt Robinson. «Es fühlt sich jetzt ein bisschen so an.»