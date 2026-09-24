Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten - und damit der Einzahler in die Kassen von Renten- und Krankenversicherung - werden im laufenden Jahr um 70.000 und im nächsten Jahr um 40.000 sinken. «2026 wird damit das erste Jahr seit der Weltfinanzkrise 2009 sein, in dem die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht mehr wächst», erklärte IAB-Forscher Enzo Weber. Der demografische Wandel in Deutschland mit der Verrentung der geburtenstarken Baby-Boomer-Jahrgänge sowie der niedrige Nettozuzug aus dem Ausland schwächten das Erwerbspersonenpotenzial.