Die Zahl der Beschäftigten in der Schweiz wuchs in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf 5,684 Millionen, wie aus dem am Donnerstag vom Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichten Beschäftigungsbarometer hervorgeht. Gegenüber dem Vorquartal sank die Beschäftigung damit saisonbereinigt um 0,3 Prozent.
Wachstumsmotor war wie in den Vorquartalen auch schon der Dienstleistungssektor. Die Zahl der Beschäftigten nahm hier im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf 4,438 Millionen zu.
Auch der Aufwärtstrend in der Industrie und im Baugewerbe setzte sich fort. Hier gab es ein Plus der Beschäftigten um 0,9 Prozent auf 1,150 Millionen. Im ersten Quartal 2026 hatte sich der Trend eines langjährigen Beschäftigungsabbaus in dem Sektor gekehrt, was sich nun weiter zu festigen scheint.
Offene Stellen nehmen zu
Die Zahl der offenen Stellen nahm ebenfalls weiter zu. Von Unternehmen wurden insgesamt 93'900 Stellen als vakant gemeldet. Ein Jahr zuvor waren es noch rund 3000 weniger gewesen.
Dabei wurden im zweiten Sektor deutlich mehr offene Stellen gezählt, während es im dritten Sektor der Dienstleistungen einen leichten Rückgang gab. Damit lag die Quote der offenen Jobs im dritten Quartal total bei 1,6 Prozent, wobei es im zweiten Sektor 1,9 Prozent und im dritten Sektor 1,5 Prozent waren.
Aussichten positiver
Für Unternehmen wurde es etwas schwieriger, qualifiziertes Personal einzustellen. Gewichtet nach der Anzahl der Beschäftigten meldeten 34,2 Prozent der Firmen Rekrutierungsprobleme. Dies ist ein Anstieg von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorquartal. Dabei habe sich die Lage in beiden Sektoren verschärft.
Die kurzfristigen Beschäftigungsaussichten haben sich derweil leicht eingetrübt. So erwarten 10,6 Prozent der Firmen eine Aufstockung des Personals, nach 11,3 Prozent im Vorquartal. Mit einem Stellenabbau rechnen dagegen 5,1 Prozent, was einem Anstieg um 1,2 Prozentpunkte entspricht. Der Indikator für die Beschäftigungsaussichten sank damit etwas auf 1,03 Punkte.
(AWP)