Auch der Aufwärtstrend in der Industrie und im Baugewerbe setzte sich fort. Hier gab es ein Plus der Beschäftigten um 0,9 Prozent auf 1,150 Millionen. Im ersten Quartal 2026 hatte sich der Trend eines langjährigen Beschäftigungsabbaus in dem Sektor gekehrt, was sich nun weiter zu festigen scheint.