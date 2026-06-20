Bislang wird chinesische Foie Gras vor allem in China selbst verzehrt; auf dem stark wachsenden Binnenmarkt wird sie deutlich günstiger angeboten als in Europa. Eine Portion im Restaurant kostet in China umgerechnet vier bis ‌zehn Dollar, während in Frankreich 15 bis 40 Euro fällig werden. Staatliche Subventionen treiben das Wachstum der chinesischen Branche zusätzlich an. Die Züchter dort füttern die Tiere zudem besonders intensiv, ​sodass deren Lebern deutlich grösser werden. Während eine in Frankreich erzeugte Stopfleber ​meist weniger als 750 Gramm wiegt, erreichen chinesische ​Exemplare oft mehr als ein Kilogramm. Nun wenden sich die chinesischen Produzenten verstärkt Auslandsmärkten zu. Analysten erwarten, dass ‌China besonders in Wachstumsmärkten in Südostasien und im Nahen Osten zu einem starken Rivalen für Frankreich wird.