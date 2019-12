Es habe sich bestätigt, dass Peter Goerke – zu jenem Zeitpunkt Mitglied der Konzernleitung – im Auftrag der Credit Suisse während einigen Tagen im Februar 2019 von einer Drittfirma beschattet worden ist. Das schreibt die Grossbank am Montag in einer Mitteilung und bezieht sich dabei auf eine Untersuchung der Kanzlei Homburger.

Die neuen Abklärungen von Homburger hätten indes keine Hinweise ergeben, dass der CEO Tidjane Thiam, andere Mitglieder der Konzernleitung oder Mitglieder des Verwaltungsrates von der Beschattung Peter Goerkes Kenntnis hatten, so die Credit Suisse.

Die Untersuchung vom Homburger kam zum Schluss, dass ex-Konzernleitungsmitglied Pierre-Olivier Bouée den Auftrag erteilt hatte, Goerke beschatten zu lassen. Wie bei Iqbal Khan, der zur UBS wechselte und im September beschattet worden war, wurde auch diese Aktion über einen Mittelsmann geführt.

Bei der Befragung durch den Verwaltungsrat und der Untersuchung durch Homburger nach dem Fall Khan hätten die verantwortlichen Personen bei der Frage nach weiteren Beschattungen nicht wahrheitsgetreu Auskunft gegeben und die Beschattung Goerkes verschwiegen. Pierre-Olivier Bouée werde nun fristlos gekündigt, schreibt die CS.

Doch kein "isoliertes Ereignis"

"Die nun bestätigte Beschattung von Peter Goerke ist unentschuldbar", wird CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner in der Mitteilung zitiert. "Wir sind uns bewusst, dass die Beschattungen von Iqbal Khan und Peter Goerke dem Ansehen unseres Unternehmens geschadet haben." Rohner hatte den Fall Khan Anfang Oktober noch als "isoliertes Ereignis" bezeichnet - bevor die Affäre Goerke publik wurde.

Als weitere Konsequenzen, nebst der Entlassung Bouées, habe der Verwaltungsrat bereits Massnahmen getroffen, damit sich solche Vorgänge nicht wiederholten, schreibt die CS. Dazu gehörten personelle Entscheidungen und der Erlass verschärfter interner Weisungen.

Die Angelegenheit ist für die Credit Suisse aber noch nicht "gegessen". Die Finanzmarktaufsicht Finma teilte am Freitag mit, einen unabhängigen Prüfbeauftragten bei dem Geldhaus installieren zu wollen. Die Behörde will Fragen zu den Grundsätzen der Unternehmensführung bei der Bank klären. Erfahrungsgemäss nähmen solche Untersuchungen mehrere Monate in Anspruch.

(cash)

Präsident des Verwaltungsrates: „Schwer wiegt auch, dass die Verantwortlichen es in der externen Untersuchung von September 2019 unterlassen haben, wahrheitsgetreu Auskunft zu geben. Wir sind uns bewusst, dass die Beschattungen von Iqbal Khan und Peter Goerke dem Ansehen unseres Unternehmens geschadet haben.

(cash)