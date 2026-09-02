Die zweijährigen Renditen reagieren am stärksten auf die Aussichten der US-Notenbank Fed. Sie stiegen am Dienstag um sechs Basispunkte auf 4,40 Prozent. Händler preisen eine Chance von rund 70 Prozent ein, dass die Fed auf ihrer Sitzung diesen Monat die Zinsen zum ersten Mal seit 2023 anhebt. Die Renditen für 30-jährige Papiere lagen am Mittwochmorgen in Asien bei 5,29 Prozent und damit nahe am 19-Jahre-Hoch vor der Intervention des Finanzministeriums.