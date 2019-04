Das sei das beste Resultat in der 109-jährigen Firmengeschichte, teilte die Bank CIC am Freitag mit. Die Expansion des Geschäfts mit Unternehmern und Unternehmen habe sich fortgesetzt.

Zwar legte der Aufwand wegen Investitionen in Digitalisierungsprojekte und einer Aufstockung des Personals um 9 Prozent zu. Ende 2018 arbeiteten 394 Mitarbeitende für die Bank, 27 mehr als noch im Vorjahr. Zugleich floss aber auch deutlich mehr Geld in die Firmenkasse.

Der Betriebsertrag kletterte um 7,1 Prozent auf 137,6 Millionen Franken. Sowohl das Zins- (+6,4%), als auch das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+5,3%) sowie der Handelsbereich (+5,3%) legten zu. Operativ blieb somit ein Betriebsgewinn von 37,4 Millionen Franken übrig, ein Plus von knapp 15 Prozent.

Die Banque CIC gehört zur französischen Bankengruppe Crédit-Mutuel und ist in der Schweiz neben dem Hauptsitz in Basel an acht weiteren Standorten vertreten.

