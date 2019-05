Martin Ebner und seine Frau Rosmarie haben über ihre BZ Bank 145'000 Aktien des Automobilzulieferers Autoneum gekauft. Das geht einer Meldung der Offenlegungsstelle des SIX am Donnerstagmorgen hervor.

Investor Ebner baute zuletzt im Jahr 2014 eine Beteiligung von bis zu 5 Prozent an Autoneum auf - er reduzierte diese aber bis im November desselben Jahres auf unter 3 Prozent. Ob er damals ganz ausstieg beim Unternehmen aus Winterthur, ist nicht bekannt. Autoneum entwickelt und produziert Komponenten für Akustik- und Wärmemanagement in Motorfahrzeugen, wie Teppiche oder Isolationen.

Offensichtlich sieht Ebner bei Autoneum den richtigen Zeitpunkt gekommen für ein Investment. Die Autoneum-Aktie fällt seit Anfang 2018 konstant und hat seither rund 60 Prozent ihres Wertes verloren. Der Titel befindet sich auf dem tiefsten Stand seit rund fünfeinhalb Jahren.

Nebst eigenen Autoneum-Problemen wie Managementfehler in den USA steht die ganze Branche der Autozulieferer seit einiger Zeit unter Druck. Die Aussichten der Autoindustrie haben sich verdüstert. Als einer der Hauptgründe gilt der Handelsstreit der USA vor allem mit China, aber auch mit Europa.

Autoneum musste in den letzten zwei Jahren immer wieder Gewinnwarnungen veröffentlichen, was der Aktie jeweils arg zusetzte. In Schieflage geriet Autoneum auch wegen Anlaufproblemen bei der Herstellung von Produkten für Neukunden aus Europa. Der Gewinn brach 2018 um fast 40 Prozent ein. Erst ab 2020 werde Autoneum wieder ein "substanziell" besseres Ergebnis ausweisen, sagte Konzernchef Martin Hirzel im März.

Zuletzt war viel spekuliert worden darüber, dass Stadler-Rail-Patron Peter Spuhler seine Beteiligung an Autoneum aufstocken könnte. Er besitzt 17 Prozent des Kapitals. Der industrielle Michael Pieper, der grösste Autoneum-Aktionär, hält 20 Prozent.