Gemäss der Offenlegungsstelle der SIX haben Martin Ebner und seine Frau Rosmarie über ihre BZ Bank 145'000 Aktien des Automobilzulieferers Autoneum gekauft. In Wahrheit aber handelt es sich um Kundenbewegungen in Ebners BZ Bank. Diese wurden offenbar von der Schweizer Börse SIX der Bank zugerechnet. Somit konnte der Eindruck entstehen, dass Ebner neu Autoneum-Aktien gekauft habe.

Tatsache ist, dass Ebner und Autoneum in der Tat einiges verbindet. Der Investor baute zuletzt im Jahr 2014 eine Beteiligung von bis zu 5 Prozent an Autoneum auf - er reduzierte diese aber bis im November desselben Jahres auf unter 3 Prozent. Ob er damals ganz ausstieg beim Unternehmen aus Winterthur, ist nicht bekannt. Autoneum entwickelt und produziert Komponenten für Akustik- und Wärmemanagement in Motorfahrzeugen, wie Teppiche oder Isolationen.

Die Autoneum-Aktie fällt seit Anfang 2018 konstant und hat seither rund 60 Prozent ihres Wertes verloren. Der Titel befindet sich auf dem tiefsten Stand seit rund fünfeinhalb Jahren. Ein Einstieg oder Zukauf Ebners wäre zum aktuellen Zeitpunkt daher nnicht komplett unlogisch.

Zuletzt war viel spekuliert worden darüber, dass Stadler-Rail-Patron Peter Spuhler seine Beteiligung an Autoneum aufstocken könnte. Er besitzt 17 Prozent des Kapitals. Der industrielle Michael Pieper, der grösste Autoneum-Aktionär, hält 20 Prozent.

