Claudio Cisullo ist zum Verwaltungsratspräsidenten des rumänischen Immobilienentwicklers One United Properties bestimmt worden. Das ist einer Mitteilung vom Freitag zu entnehmen. Fokus der Investitionen ist der Immobilienmarkt in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.

Cisullo, Gründer und Eigentümer der CC Trust Group mit Sitz in Steinhausen ZG, hält zudem rund 20 Prozent an One United Properties. 70 Prozent gehören Victor Căpitanu and Andrei Diaconescu, die beiden Gründer von One United Properties. Laut einem Artikel von Bloomberg soll Daniel Dines, Gründer der Softwarefirma UiPath, in Verhandlungen über eine Minderheitsbeteiligung an One United Properties sein. Das Vermögen von Dines wird auf sieben Milliarden Dollar geschätzt.

Laut Mitteilung von One United Properties, die 2011 gegründet wurde, ist ein Börsengang der Immobilienfirma im Sommer geplant. One United Properties entwickelt rund 4000 Luxusapartments und Büroliegenschaften in Bukarest.

Mit One United Proterties ist Cisullo bereits im letzten Jahr mit seiner Firma CC@One Properties Invest eine Partnerschaft eingegangen. Das Anlageprodukt von CC@One Properties Invest sei nach neusten Standards aufgesetzt und spreche Family Offices oder private Investoren ebenso an wie institutionelle Anleger, die in einen stark wachsenden EU-Markt investierten, hiess es in einer früheren Mitteilung.

Cisullo ist selber bereits schon länger in Rumänien investiert. Er verfügt nach eigenen Angaben über ein signifikantes Immobilien-Portfolio in Bukarest, das eine ährlichen Rendite von 7 bis 9 Prozent abwerfen soll. Der Umfang seines Portfolios wurde letzten August mit 35 Millionen Euro beziffert.

Der ursprüngliche IT-Spezialist Claudio Cisullo hat die CC Trust Group 1997 als Family Office sowie als Investment- und Managementgesellschaft gegründet. Sie hält 14 Beteiligungen und Tochtergesellschaften in den Bereichen Biotechnologie, Dienstleistungen, Gesundheit oder Immobilien. Cisullo, der mehrere Jahre bei der UBS tätig war, ist auch Gründer der Chain IQ Group und hält diverese Verwaltungsratsmandate, unter anderem bei Ringier.

