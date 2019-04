Konkret verringerte sich der Gruppenverlust von Airesis auf 0,8 Millionen von 2,8 Millionen Franken. Ihre Hauptbeteiligung, die französische Sportmarke Le Coq Sportif, hat das zweite Jahr mit schwarzen Zahlen hinter sich.

Le Coq Sportif steigerte den Gewinn um fast 45 Prozent auf eine Million Franken, wie Airesis am Freitag mitteilte. Die getätigten Investitionen in die Marke, die Anpassung des Geschäftsmodells und die Kontrolle der Betriebskosten hätten das operative Resultat der Beteiligung signifikant verbessert. Airesis verfolgt bei Le Coq Sportif die Strategie, sogenannte Corner Shops in Partnerläden zu betreiben und die Kleider lokal in Frankreich zu produzieren.

Der Umsatz der seit 2005 zu Airesis gehörenden Marke zog an um 10 Prozent auf 142,97 Millionen Franken. Die Bruttomarge stieg auf 50 Prozent von 45 Prozent. Diese Margenverbesserung sei durch die Straffung bei den Kollektionen, der Betriebsoptimierung und erfolgreichen Verhandlungen mit strategischen Zulieferern erzielt worden, hiess es im Geschäftsbericht.

Auch bei der zweiten Marke Movement Skis stieg die Bruttomarge von 48 auf 56 Prozent. Ihr Umsatz erhöhte sich um 4,4 Prozent auf 9,l6 Millionen Franken. Nach zwei Jahren mit Betriebsverlusten schrieb Movement einen Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 0,3 Millionen Franken, nach einem Verlust von 0,6 Millionen Franken im Vorjahr.

Allerdings fiel die Movement Group unter dem Strich in die roten Zahlen zurück mit einem Verlust von 0,3 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte noch ein Gewinn von 0,2 Millionen resultiert. Airesis ist 2015 bei Movement eingestiegen.

Der Gruppenumsatz von Airesis stieg insgesamt um 9 Prozent auf 152,9 Millionen Franken.

(AWP)