Die beiden Parteien haben dabei für die am Mittwoch bevorstehende ausserordentliche Generalversammlung (GV) die Tagesordnungspunkte und Anträge festgelegt. Demnach soll das Kapital durch Nennwertreduktion um 5,98 Franken pro Aktie herabgesetzt werden und die Firma ordentlich liquidiert werden, wie New Venturetec am Dienstag mitteilte.

Als Liquidator soll Curator & Horwath AG vorgeschlagen werden. Zudem soll Arthur Erni als drittes Mitglied des Verwaltungsrates gewählt werden. Erni verfüge über Erfahrung in der Liquidation von Unternehmen.

Gemäss früheren Angaben will Peter Friedli, der Gründer und Verwaltungsratspräsident von New Venturetec, der rund 27 Prozent der Aktien hält, an der GV zurücktreten.

Bei New Venturetec hatte eine Gruppe von Aktionären, die rund 18 Prozent der Aktien halten, der Generalversammlung die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft beantragt. Nachdem das Venture-Capital-Unternehmen seine grösste Beteiligung gewinnbringend verkaufen musste, wollen die Aktionäre ihr Investment beenden.

