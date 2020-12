Der oppositionelle Grossaktionär Veraison hat die Beteiligung am belagerten Backwarenhersteller Aryzta substanziell reduziert. Neuerdings hält der für seine aktive Einflussnahme bei Unternehmen berüchtigte Vermögensverwalter noch 4,46 (zuvor 9,81) Prozent. Das geht am Mittwochmorgen aus einer Offenlegungsmeldung an die Schweizer Börse SIX hervor.

Ein lohnendes Abenteuer

Beobachter zeigen sich überrascht, steht doch noch immer eine Barofferte in Höhe von 80 Rappen je Aktie durch den US-Finanzinvestor Elliott im Raum (cash berichtete). Allerdings stellt Veraison in einer Medienmitteilung klar, dass man sich an den Spekulationen zu einer möglichen Übernahme des Backwarenherstellers nicht beteiligen werde. Stattdessen gibt sich der Vermögensverwalter überzeugt, dass der Verwaltungsrat in diesem Zusammenhang die Interessen aller Aktionäre wahrt. Für Veraison dürfte sich das "Abenteuer Aryzta" ausbezahlt haben. Seit dem Einstieg des Vermögensverwalters im Mai dieses Jahres hat sich der Börsenwert in etwa verdoppelt.

Wie die Offenlegungsmeldung weiter verrät, wurde die 5-Prozent-Schwelle bei den Stimmrechten am 7. Dezember unterschritten. Just an diesem Tag bestätigte der Backwarenhersteller, dass seitens des Finanzinvestors Elliott ein verbindliches Angebot vorliege. Beobachtern zufolge reicht die Beteiligungsreduktion zudem auf die Zeit vor der Generalversammlung zurück. Das wiederum deute an, dass es Veraison bei Aryzta von Anfang an bloss ums schnelle Geld ging. Würde der Vermögensverwalter nämlich an einen erfolgreichen Turnaround glauben, wäre er vermutlich in vollem Umfang dabeigeblieben.

Die Aryzta-Aktie ging am Dienstagabend um 2,8 Prozent höher bei knapp 69 Rappen aus dem Handel. Trittbrettfahrer von Veraison könnten nun auf den Verkaufsknopf drücken, was der Aktie zusetzen würde, so wird in den Handelsräumen hiesiger Banken befürchtet.

Mit einem Minus von 36 Prozent seit Jahresbeginn zählt die Aryzta-Aktie an der Schweizer Börse SIX noch immer zu den diesjährigen Verlierern.