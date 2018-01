Um 14.28 Uhr gewinnen Idorsia Namen weitere 1,9% auf 25,94 CHF. Die zuvor erklommenen Höchstkurse liegen bei 26,22 CHF. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert im Gegenzug um 0,2% über dem Schlussstand von Ende Dezember.

In den Wochen nach dem Börsengang von Idorsia von Mitte Juni 2017 kaufte das Ehepaar Jean-Paul und Martine Clozel im grossen Stil Aktien zu. Innerhalb weniger Wochen wuchs ihr Stimmenanteil auf 25,95%, wie einer Beteiligungsmeldung an die Schweizer Börse SIX vom 11. Juli verrät.

Aufgrund des in der zweiten Dezember-Hälfte beobachteten Höhenflugs der Idorsia-Aktien schliessen Händler nicht aus, dass die beiden Grossaktionäre auch zu Jahresende als Käufer aktiv gewesen sein könnten. Für die Zeitspanne zwischen dem 15. und dem 29. Dezember 2017 errechnet sich ein Kursplus von knapp 18%, auf den erstbezahlten Kurs vom 19. Juni bezogen sogar eines von 155%.

Gemäss Börsengesetz können Jean-Paul und Martine Clozel ihre Beteiligung bis knapp unterhalb des Schwellenwerts von 33 1/3% ausbauen, ohne gegenüber der Schweizer Börse SIX meldepflichtig zu werden und sich als Käufer von Aktien erkennen geben zu müssen.

Es gibt sogar Beobachter, welche vermuten, dass die beiden Grossaktionäre gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Johnson & Johnson ein Abwehrdispositiv gegen einen ungewollten Übernahmeversuch aus dem Ausland errichten. Dies, nachdem Idorsia in den letzten Wochen mit Fortschritten bei Entwicklungsprojekten und einer weiteren Vertriebsvereinbarung mit der amerikanischen Johnson & Johnson aufwarten konnte.

(AWP)