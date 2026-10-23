Die ‌Begeisterung der Käufer scheint den hohen Preis aufzuwiegen. Der 48-jährige Ingenieur Simon ​Krishnan zahlte in Sydney 3899 australische Dollar (rund 2443 Euro) für ein Modell mit 512 Gigabyte Speicher. «Das ist ein kleiner Luxusartikel für mich, weil es so teuer ist, aber ich denke mir einfach: Weisst du was? Das Leben ist zu kurz», sagte er. In Shanghai wartete der 26-jährige Liu Wei ab 06.00 Uhr morgens vor einem Geschäft. Er besitzt bereits ein Falt-Handy von Xiaomi, wollte aber unbedingt das Apple-Produkt testen. In Hongkong sicherte sich ein Käufer das umgerechnet rund 1990 ‌Euro teure Gerät im Vorverkauf, um es einige hundert Euro teurer weiterzuverkaufen – «Geld für ein paar Mahlzeiten», wie er scherzte. In Berlin will Content Creator Patrick Wolter das iPhone Duo vor allem für die Arbeit nutzen. «Ich habe einfach beides in einem, Telefon und iPad.»