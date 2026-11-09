Der Börsengang von vVardis reiht sich in eine kleine Gruppe von Neuemissionen im Gesundheitssektor ein, die ausserhalb der Biotech- und Pharmabranche angesiedelt sind. Laut Daten von Bloomberg wurden bei Börsengängen ausserhalb dieser beiden Sektoren im Jahr 2024 bislang 1,4 Milliarden US-Dollar eingenommen - ein Wert, der in etwa dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums (1,5 Milliarden US-Dollar) entspricht. Zuletzt ging im Mai der Rettungsdienstbetreiber GMR Solutions Inc. an die Börse und nahm dabei – nach einer Verkleinerung des Emissionsvolumens – 479 Millionen US-Dollar ein.