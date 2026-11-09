Das Unternehmen vVardis Holding, zu dessen Investoren unter anderem Apollo Global Management und OrbiMed Advisors zählen, bietet laut einer am Freitag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Mitteilung 9,524 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 21 bis 24 US-Dollar an.
Wie aus den Unterlagen weiter hervorgeht, hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, bis zu 1,43 Millionen zusätzliche Aktien - die von den Gründern Haley und Goly Abivardi stammen - im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungsoption zu erwerben und zu veräussern.
Am oberen Ende der Preisspanne ergäbe sich für das in Zug ansässige Unternehmen - basierend auf der in den Unterlagen ausgewiesenen Anzahl ausstehender Aktien - ein Marktwert von rund 4,4 Milliarden Dollar. Wie Bloomberg News im Juni berichtete, wurde das 2020 gegründete Unternehmen vVardis im April 2026 im Zuge einer Finanzierungsrunde mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet.
Der Börsengang von vVardis reiht sich in eine kleine Gruppe von Neuemissionen im Gesundheitssektor ein, die ausserhalb der Biotech- und Pharmabranche angesiedelt sind. Laut Daten von Bloomberg wurden bei Börsengängen ausserhalb dieser beiden Sektoren im Jahr 2024 bislang 1,4 Milliarden US-Dollar eingenommen - ein Wert, der in etwa dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums (1,5 Milliarden US-Dollar) entspricht. Zuletzt ging im Mai der Rettungsdienstbetreiber GMR Solutions Inc. an die Börse und nahm dabei – nach einer Verkleinerung des Emissionsvolumens – 479 Millionen US-Dollar ein.
Das Hauptprodukt von vVardis ist eine einmalig anzuwendende Behandlung, die Karies im Frühstadium bekämpft, ohne dass gebohrt werden muss. Seit der kommerziellen Markteinführung in den USA im Jahr 2024 wurden die «Curodont»-Produkte laut den Unterlagen bereits an mehr als 20'000 Zahnarztpraxen verkauft. Den Grossteil seines Umsatzes erzielt vVardis mit dem Produkt «Curodont Repair Fluoride Plus».
Die Curodont-Produkte dringen in den Zahnschmelz ein und ermöglichen es den im Speichel des Patienten enthaltenen Mineralien, den Zahn von innen heraus zu reparieren. Sie erweisen sich insbesondere bei Karies bei Kindern als wirksam und bieten eine Alternative dazu, einfach abzuwarten, bis sich kleinere kariöse Stellen vergrössern. Das Unternehmen wird Curodont weiterhin über Vertriebspartner verkaufen – in den USA exklusiv über Henry Schein. Derzeit ist kein Direktvertrieb an Endkunden geplant.
Wie aus den Unterlagen hervorgeht, verzeichnete vVardis in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 einen Nettoverlust von 27,8 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 28,6 Millionen US-Dollar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag der Nettoverlust bei 32,1 Millionen US-Dollar, bei einem Umsatz von 9,1 Millionen US-Dollar.
Den Unterlagen zufolge werden die Gründer auch nach dem Börsengang die Mehrheit der Stimmrechte behalten, da sie Aktien der Klasse B halten, die mit einem mehrfachen Stimmrecht ausgestattet sind. Diese Aktienstruktur mit zwei Klassen «spiegelt wider, wie lange wir uns für dieses Vorhaben einsetzen wollen; sie ist keineswegs ein Versuch, uns der Verantwortung gegenüber Ihnen zu entziehen», erklärten die Mitgründerinnen in einem Schreiben, das den Unterlagen beigefügt ist.
Die Schwestern Abivardi sind beide Zahnärztinnen. Sie betrieben zuvor Zahnarztpraxen in der Schweiz, verkauften dann diese Kette und erwarben das geistige Eigentum, auf dem das Unternehmen heute basiert. Zu den weiteren Investoren von vVardis zählen Cerebro Equity sowie Heartland Dental, ein Unternehmen, das von KKR unterstützt wird.
Der Börsengang wird von der Goldman Sachs Group und JPMorgan geleitet. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Aktien unter dem Tickersymbol VVVV an der New York Stock Exchange gehandelt werden.
(Bloomberg/cash)