Der Impfstoff hebt sich von der Konkurrenz ab, da von ihm nur eine Dosis verabreicht werden soll. Andere Kandidaten im Rennen um einen Corona-Impfstoff sehen dagegen eine zweite Impfung vor. Das sei ein grosser Vorteil des Impfstoffs von J&J, sagte der Wissenschaftler Dan Barouch von der Universität Harvard, der an der Entwicklung beteiligt ist.

Die Ergebnisse der Phase-3-Studie erwartet J&J bis Ende dieses, Anfang kommenden Jahres. In einer Phase-1/2-Studie in den USA und Belgien habe das Unternehmen mit dem Impfstoff bereits positive Ergebnisse erzielt, die in Kürze veröffentlicht werden sollen, sagte J&J-Forschungschef Paul Stoffels.

Sie zeigten, dass eine Einzeldosis "für lange Zeit" ausreichenden Schutz bieten könnte. Schon im kommenden Jahr plane J&J, bis zu eine Milliarde Dosen herzustellen. Der US-Konzern gehört zu dem Kreis von Unternehmen, mit denen die EU-Kommission Sondierungsgespräche abgeschlossen hat, um sich Hunderte Millionen Impfstoffdosen vorab zu sichern.

Bislang gibt es in der EU keinen zugelassenen Covid-19-Impfstoff. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO befinden sich gegenwärtig 38 Projekte in der klinischen Entwicklung.

