Zhao ist im Kryptosektor eine Schlüsselfigur. In Tweets hatte er Bedenken zur finanziellen Gesundheit der Konkurrenzbörse FTX von Sam Bankman-Fried geäussert und damit Befürchtungen in einem Mass verstärkt, dass FTX in einem Bankrun kollabierte. Auch Bankman-Frieds Tradinggesellschaft Alameda Research brach zusammen.