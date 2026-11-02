Der Bitcoin-Kurs erholte sich am Montag leicht und stieg auf über 78.000 Dollar, nachdem er am Freitag auf ein Sechswochentief ​gefallen war. Dennoch zeigten sich institutionelle Anleger nervös: ​Aus US-Spot-Bitcoin-ETFs flossen am Freitag 643 ​Millionen Dollar ab. Ein Hackerangriff auf eine Kryptobörse sei wie ein Bankraub ‌in Internetgeschwindigkeit, sagte Ari Redbord vom Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs. Dies schaffe ein instabiles Risikoprofil für alle, die für das Kapital anderer Leute ​verantwortlich ​seien.