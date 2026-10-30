Binance veröffentlichte auf der Plattform X mehrere widersprüchliche Nachrichten. Die Börse versicherte zuerst, alle von Kunden auf ihrer Website eingezahlten Gelder seien «vollständig sicher», bevor sie wenig später bekannt gab, sie werde «alle Verluste» decken.
Die Digitalwährungsbörse gab daraufhin an, der gesamte betroffene Betrag belaufe sich auf rund 6,3 Milliarden Dollar. «Wir arbeiteten mit spezialisierten Blockchain-Partnern zusammen, um die betroffenen Vermögenswerte einzufrieren», hiess es in einer Mitteilung. Rund 3 Milliarden Dollar seien bisher eingefroren worden.
Alle Ein- und Auszahlungen sind laut Binance ausgesetzt. Um weitere betroffene Vermögenswerte zu identifizieren und einzufrieren, stehe man mit Behörden, Emittenten, Datenanalysefirmen und Industriepartnern in Kontakt.
Experten: Grösster Krypto-Hack
Die Analysefirma TRM Labs schrieb die Attacke nordkoreanischen Hackern der Gruppe TraderTraitor zu. Nach Erkenntnissen von TRM bewegten die Angreifer einen Grossteil des Betrages von 6,36 Milliarden Dollar binnen 20 Minuten. Es sei der Angriff auf eine Digitalwährungsbörse mit dem grössten Ausmass gewesen.
Bei der bisher schwerwiegendsten Attacke waren demnach Anfang 2025 rund 1,5 Milliarden Dollar in Digitalwährungen auf der Börse Bybit erbeutet worden. Auch dieser Angriff wurde der nordkoreanischen Hackergruppe zugeschrieben.
TRM zufolge versuchten die Angreifer, dem Einfrieren gestohlener Digitalwährungs-Einheiten durch Transaktionen mit den Kryptoeinheiten zuvorzukommen. Sie hielten aktuell Kryptowährungen im Wert von rund 2,4 Milliarden Dollar, an die deren Herausgeber nicht herankämen.
Stablecoins blockiert
«Dies gleiche einem Cyberangriff auf Binance», kommentierte Changpeng Zhao auf X. Der ehemalige Chef der Plattform hat keine operativen Funktionen mehr inne, ist aber immer noch Mehrheitsaktionär der Gruppe ist. Zunächst schätzte er, die Verluste im Zusammenhang mit dem Angriff könnten «etwas höher» als eine Milliarde Dollar sein.
Der Chef von Tether gab bekannt, er habe rund 1,6 Milliarden Dollar dieser Vermögenswerte «im Zusammenhang mit einem potenziellen Angriff» auf Binance eingefroren. Das Unternehmen Tether gibt selber unter anderem eine Kryptowährung namens USDT, welche mit rund 180 Milliarden Dollar die drittgrösste digitale Währung nach Umlaufvolumen ist.
Der Geschäftsführer von Circle, der die Kryptowährung USDC beaufsichtigt, teilte mit, es seien rund 800 Millionen Dollar blockiert worden. USDT und USDC sind «Stablecoins», also elektronische Währungen, deren Wert an eine traditionelle Währung, in diesem Fall den Dollar, gekoppelt ist.
Kryptowährungen fallen
Während mehrerer Stunden, bevor Binance den Angriff gegen 0.30 Uhr bestätigte, hatten mehrere Spezialisten behauptet, Hacker seien in die Plattform eingedrungen. Daraufhin brachen die Kurse aller wichtigen Kryptowährungen kurzzeitig ein - mit Ausnahme der Stablecoins, die per Definition nur in sehr engen Grenzen schwanken können.
Nachdem der Bitcoin am Ende des US-Handelstags um fast 5 Prozent gefallen war, erholte sich die Krypto-Leitwährung wieder und stand gegen 6 Uhr nur noch um 0,8 Prozent tiefer, während sich der Ether ebenfalls leicht um 0,8 Prozent im Minus befand. Die von Binance ausgegebene Kryptowährung BNB erholte sich um 2,7 Prozent, nachdem sie zuvor um fast 10 Prozent eingebrochen war.
Der Cyberangriff auf Binance erfolgt in einer Zeit, in der sich mehrere Beobachter besorgt zeigen, dass die Fähigkeiten von KI-Modellen die Kryptografie und die IT-Sicherheitsprotokolle gefährden könnten. Das Blockchain-Protokoll, die Grundlage von Kryptowährungen, stützt sich auf die Kryptografie. Dies soll die theoretische Unverletzlichkeit des Systems und die Sicherheit der Transaktionen gewährleisten.
(AWP)