Nachdem der Bitcoin am Ende des US-Handelstags um fast 5 Prozent gefallen war, erholte sich die Krypto-Leitwährung wieder und stand gegen 6 Uhr nur noch um 0,8 Prozent tiefer, während sich der Ether ebenfalls leicht um 0,8 Prozent im Minus befand. Die von Binance ausgegebene Kryptowährung BNB erholte sich um 2,7 Prozent, nachdem sie zuvor um fast 10 Prozent eingebrochen war.